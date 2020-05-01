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П'ятниця, 01.05.2020
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Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан

Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан
14:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Між трудовими відомствами Німеччини та України наразі немає угоди про посередництво, яка б дозволила німецьким роботодавцям винаймати українських працівників.

"При дотриманні низки умов робітники з третіх країн можуть працювати на зборі врожаїв у Німеччині навіть попри загальні обмеження на в'їзд до країни. Зокрема, це можливо за наявності так званої угоди про посередництво між трудовими відомствами ФРН та відповідної третьої країни. Водночас, зазначили в агентстві, такої угоди з українськими колегами у Німеччині наразі не укладали", - про це повідомляє DW із посиланням на Федеральне агентство праці.

Єдиною категорією сезонних працівників з України, яка навіть під час обмежень через коронавірус може брати участь у роботах зі збору врожаїв у Німеччині, є школярі та студенти, які приїжджають працювати під час канікул. У цьому випадку укладання угоди про посередництво не потрібне.

У такому випадку сільськогосподарські підприємства самостійно шукають відповідних працівників за кордоном, забезпечують отримання ними необхідних дозволів та організовують їхній приїзд на заробітки.

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Раніше почесний консул України в Бельгії Кріс Бекерс заявив, що найближчим часом Брюссель може розпочати із Києвом переговори щодо залучення українців до сезонних робіт зі збору врожаю. Він повідомив, що планує провести відповідні телефонні розмови з бельгійським урядом.

29 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що український уряд готовий до переговорів з європейськими країнами, які прагнуть запросити українців на сезонні роботи. Він доручив віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадиму Пристайку надалі опікуватися цим питанням.

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Заробитчани, Україна, Німеччина, Коронавірус.
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