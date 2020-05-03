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Неділя, 03.05.2020
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3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити
3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити

3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити

3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити
07:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:3 травня – 123-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 242 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 20 квітня Юліанського календаря.

Яке свято 3 травня 2020

У цей день світ відзначає Міжнародний день Сонця, Всесвітній день веселощів, День народження «спаму», Всесвітній день свободи друку, День тюркізму, Міжнародний день мовчання.

В США святкують День кексів з малиною, День медитації в саду, День благословення велосипедів, День паранормальних явищ, День шоколадного заварного крему, в Тонга - День дітей, у Франції - Свято папугу, в Японії - День Конституції, в Литві - День матері, у Польщі - Свято Третього травня, День Конституції, в Іспанії - Свято травневих хрестів.

У 1494 році іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Ямайку.

У 1904 році американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку.

У 1937 році роман Маргарет Мітчелл "Віднесені вітром" отримав Пулітцерівську премію.

У 1960 році набула чинності Угода про Європейську асоціацію вільної торгівлі. З липня країни-члени знизили на 20 відсотків мита на взаємні поставки.

У 1966 році лондонська газета "Таймс" почала виходити у новому форматі - за новинами на першій сторінці.

1991 року В столиці Намібії підписана "Віндхукська декларація", що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. Відзначається за рішенням ЮНЕСКО як Всесвітній день свободи друку.

У 1999 році руйнівний ураган спустошив південно-східну частину міста Оклахома-Сіті і безліч передмість. Загинули 36 осіб. Матеріальний збиток склав більше мільярда доларів.

Православна церква 3 травня вшановує пам'ять преподобного Феодора Трихини (власяничника). У народі день назвали Федір Неводник. Існує повір'я, що в цей день душі мертвих предків тужать за родичам і земного життя, відвідують наш світ. Але, щоб душа могла пройти через перешкоду між світами, потрібно її кликати і голосити.

Для рибалок є дуже важлива заборона – не можна ловити рибу, тому що на сьогодні це великий гріх. Є версія, що така заборона з'явилася, тому що річкові риби в цей час часто метають ікру. Не можна сваритися - можна розладнати душі предків. Не можна планувати важливі справи, призначати весілля і хрестини, можна тільки поминати пращурів. Якщо хтось не слухався, то до нього приходили біди і нещастя.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- тепло і сухо дружна – земля повністю готова до посіву;

- блискавка – буде ясна погода;

- з'явилися квіти первоцвіту - весною буде тепло.

Іменини у Олександра, Григорія, Феодора, Анастасії та Гавриїла.

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История, Календарь, Церква, Именинники, Прикмети, Події, Цей день.
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