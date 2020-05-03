Третього травня увесь світ відзначає День свободи преси

Новини України:У цей день, 3 травня, щорічно з 1994 року відзначають Всесвітній день свободи преси.

Так, Всесвітній день свободи преси був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в спеціальній резолюції від 20 грудня 1993 року.

Тема поточного року "Журналістика без страху і упередженості".

З нагоди Всесвітнього дня свободи преси 2020 року мала відбутися Міжнародна конференція. Однак у зв'язку з пандемією COVID-19 було прийнято рішення її відкласти. Спочатку Конференція повинна була проходити з 22 по 24 квітня в рамках Всесвітнього форуму в Гаазі, Нідерланди. Нові терміни Конференції - 18-20 жовтня. Цього разу відбудуться спільні заходи з нагоди Всесвітнього дня свободи преси (3 травня) і Міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів (2 листопада).

Як повідомляв УНН, 30 квітня в Україні святкували День прикордонника.