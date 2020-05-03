В МОЗ хочуть пом’якшити карантин на основі порад ВООЗ

Новини України:Міністерство охорони здоровя пропонує помʼякшення карантинних заходів і його термінів на основі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я пропонує пом’якшення карантинних заходів і його терміни на основі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я. Про це на брифінгу в неділю сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Якщо ми подивимось на рішення ВООЗ, то вони дають дуже чіткий сигнал: небезпека знаходиться на дуже високому рівні, тому ми не маємо права розслаблятись і казати, що все вже позаду. Дуже важливо, щоб ми і надалі дотримувались порад фахівців, які займаються протиепідемічними заходами на основі аналізу ситуації, в тому числі в Україні. І ми дуже ретельно дослухаємось до цих порад, на основі цих порад ми пропонуємо, які пом’якшення карантинних заходів і в які терміни ми будемо робити”, — сказав міністр.

Він нагадав, що “виходячи з сьогоднішньої ситуації, ми плануємо пом’якшувати карантин вже починаючи з 11 травня”.

“Це відобразиться на дозволі прогулянок в парках, на відкритті тих чи інших магазинів, салонів, перукарень тощо, але з дуже чітким алгоритмом, як там треба себе поводити”, — додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 11913 випадків COVID-19, з них 288 - летальні.