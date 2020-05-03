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Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів
Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів

Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів

Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів
21:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: скриншот з відео

Новини України:3 травня на телеканалі "1+1" стартує благодійний марафон у форматі онлайн-концерту з зірками українського шоу-бізнесу.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, кількість випадків захворювань на COVID-19 серед українських лікарів постійно зростає. Тому на телеканалі "1+1" прийняли рішення підтримати українських медиків та провести благодійний музичний марафон "Ти не один" для збору коштів на придбання засобів індивідуального захисту для них – респіраторів, захисних костюмів, рукавичок та іншого обладнання.

Серед ведучих марафону – Лідія Таран та Марічка Падалко, Руслан Сенічкін та Людмила Барбір, Єгор Гордєєв та Неля Шовкопляс, Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також Дмитро Комаров.

Відомі українські артисти, які зараз залишаються на самоізоляції, у форматі онлайн концерту співатимуть зі своїх домівок. На глядачів чекатимуть яскраві виступи артистів, серед яких будуть MONATIK, Тіна Кароль, Оля Полякова, Время и Стекло, ПТП, NK, а також інші зірки. Повний зірковий склад учасників музичного марафону, який проводиться за сприяння Анни Буткевич, глядачі "1+1" дізнаються вже зовсім скоро.

Марафон розпочнеться 3 травня о 21:00 в ефірі телеканалу "1+1" та завершиться 8 травня в ефірі "Сніданку з 1+1", коли буде оголошено досягнуту суму збору. Весь цей час українці матимуть змогу надіслати смс зі словами підтримки лікарям на номер 88001. Вартість одного благодійного повідомлення складатиме 20 грн – чим більше повідомлень, тим більше підтримки. Послуга доступна лише для абонентів передплаченого мобільного зв’язку Київстар, Vodafone, lifecell та абонентів 3Mob (ПДВ та збір до Пенсійного Фонду не стягуються). Усі кошти надійдуть Українській біржі благодійності (https://ubb.org.ua), яка спільно з платформою https://razomukraine.com/ та за рекомендаціями МОЗ організують придбання спецодягу, обладнання та засобів захисту для лікарів. Близько 600 волонтерів долучено до цієї роботи. Окрім того, починаючи з сьогоднішнього дня та до 8 травня, благодійний внесок на будь-яку суму можна зробити онлайн 24/7 на сайті Української Біржі Благодійності підтримавши проект "Ти не один" (за посиланням https://ubb.org.ua/uk/project/6050/) або здійснити переказ за реквізитами: 

МБФ "Українська Біржа Благодійності"

ЄДРПОУ: 38005762

Банк Кредит Дніпро р/р UA753057490000002600730669803

Призначення: Благодійний внесок Ти не один 

Першим внеском у рамках марафону стали кошти телеканалу "1+1", зібрані від голосування та продажу реклами під час фіналу "Голосу країни-10", який відбувся у неділю.

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Також одним із першим долучився до марафону бренд "Львівське", зробивши свій внесок у закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів. За 305 років існування бренду "Львівське" добре відомо, що тільки спільними зусиллями, ми можемо подолати труднощі, адже часи минають, а єдність залишається.

Незабаром стануть відомі імена усіх зіркових учасників марафону, слідкуйте за новинами на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах.

Виробництвом проекту займається управління "Великих розважальних шоу" "1+1 продакшн".

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Все по темі:

Медики, Телеканал 1+1, Коронавірус, Ти не один, Музичний марафон.
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