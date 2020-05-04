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Кабмін про пом'якшення карантину: відзавтра дозволять планові операції пацієнтам

Кабмін про пом'якшення карантину: відзавтра дозволять планові операції пацієнтам
14:59 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Уряд ухвалив рішення дозволити з 5 травня проводити планові операції, у тому числі з надання допомоги онкохворим та паліативної допомоги.

На ранковому засіданні уряду було ухвалено рішення дозволити з 5 травня проводити планові операції, у тому числі з надання допомоги онкохворим та паліативної допомоги. Поміж тим, відзавтра починається поступове переведення медицини до роботи з плановими хворими у тому числі. Про це під час позачергового засідання Кабінету міністрів повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Зранку було прийнято рішення про дозвіл на проведення планових операційних медичних заходів, окремих, які на час карантину були заборонені. У тому числі це перелік заходів по планових онкологічних захворюваннях, по наданню паліативної допомоги в стаціонарних умовах і іншими невідкладними госпіталізаціями та плановими операціями, коли їх перенесення несе ризик життю. І переводимо медицину в режим роботи з плановими хворими, в тому числі поза тими закладами, де в нас є хворі на коронавірус, а також в тих закладах, де менше 50% потужностей передбачає прийняття хворих на коронавірус”, — повідомив очільник уряду.

Раніше УНН писав, що сьогодні було проведено позачергове засідання уряду, на якому було внесено зміни до 211-ї постанови Кабінету міністрів, якою були введені карантинні заходи на території країни, щодо плановаих операцій.

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Все по темі:

Кабмин, Медицина, Уряд, Пацієнти, Дозвіл, Пом'якшення карантину, Планові операції.
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