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Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікують в середині травня

Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікують в середині травня
20:02 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Україна очікує піку захворюваності на коронавірус до середини травня, зазначає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо піку (захворюваності на коронавірус - ІФ) ще до середини травня", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council у понеділок.

Як повідомлялося, станом на 9:00 понеділка, 4 травня, найбільшу кількість нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу в Україні зафіксовано в Чернівецькій та Київській областях. Загальна кількість інфікованих COVID-19 становить 12 331 особу, кількість хворих за добу зросла на 418.

 

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Заява, Офис Президента, Коронавірус, Андрій Ярмак, Пік захворювань, Середина травня.
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