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У світі 55 журналістів померли від COVID-19

У світі 55 журналістів померли від COVID-19
14:34 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини України:У світі від COVID-19 померло щонайменше 55 журналістів з 23 країн світу. Про це повідомляє організація Press Emblem Campaign (PEC).

 У світі від COVID-19 померло щонайменше 55 журналістів з 23 країн світу. Про це повідомляє організація Press Emblem Campaign (PEC).

“Щонайменше 55 журналістів померли від коронавірусу в 23 країнах”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що організація почала висвітлювати інформацію про померлих від COVID-19 журналістів з початку березня, щоб віддати їм шану.

“Безпека працівників ЗМІ перебуває під загрозою під час цієї кризи, оскільки вони повинні продовжувати надавати інформацію на місцях і доносити факти, відвідуючи лікарні, опитуючи політичних, економічних і наукових діячів і лікарів, медсестер і пацієнтів”, - вказано у повідомленні.

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Нагадаємо, від коронавірусної інфекції у світі померло понад 250 тисяч осіб.

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Пандемия, Журналісти, Коронавірус, Covid-19.
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