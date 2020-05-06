6 травня 2020 - свято, прикмети та іменинники

Новини України:6 травня – 126-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 239 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 23 квітня Юліанського календаря.

Яке свято 6 травня 2020

В Україні святкують День піхоти, на Кіпрі – Свято квітів, у США - День медсестер, День подяки туристам, День напоїв, День млинців "Сюзетт", у Болгарії - День хоробрості, в Туреччині - Свято зустрічі весни, або Хедерлез, на Ямайці - День вчителя, у Лівані, Сирії, Габоні - День мучеників.

У 1626 році голландський колоніст Петер Мінейт придбав у індіанців Манхеттен за жменю біжутерії вартістю 25 доларів. У 1664 році влада перейшла до англійців, які створили з поселень острова місто Нью-Йорк.

У 1833 році в США був проведений перший сталевий плуг.

У 1872 році в Англії був заснований футбольний Кубок.

У 1902 році сталася одна з найбільших аварій XX століття: у Бенгальській затоці було застали циклоном поблизу Рангуна і зазнало аварії судно «Каморта» («Camorta») під прапором Великобританії; число загиблих склало 655 осіб.

У 1950 році знаменита в майбутньому американська актриса, а на той час 18-річна Елізабет Тейлор вперше вийшла заміж. Менш ніж через рік вона розлучилася, щоб потім ще сім разів повторити все знову.

У 1994 році королева Великобританії Єлизавета II і президент Франції Франсуа Міттеран урочисто відкрили тунель під протокою Ла-Манш (про його будівництві говорили ще в 19 столітті). Загалом, на будівництво євротунелю, як його ще називають, було витрачено близько 10 мільярдів фунтів, причому проектна вартість була перевищена на 80 відсотків. На думку експертів, термін його окупності може перевищити 1000 років. Протяжність тунелю під Ла-Маншем - 51 км, з яких 39 проходять безпосередньо під протокою. Автомобільний транспорт долає тунель у спеціальних вагонах поїздів Eurotunnel Shuttle. При цьому водії та пасажири авто не покидають своїх транспортних засобів. Процедура завантаження машин у вагон займає не більше восьми хвилин. Потяги знаходяться в тунелі від 20 до 35 хвилин, весь шлях займає 2 години 15 хвилин. До речі, тунель під Ла-Маншем не є найдовшим залізничним тунелем - лише третє місце. Друге місце у японського тунелю «Сейкан», що з'єднує острови Хонсю і Хоккайдо, довжина якого 53,85 км. А найдовшим у світі є Готардський залізничний тунель в швейцарських Альпах - 57 км

Православна церква 6 травня вшановує пам'ять святого Юрія, або Георгія Побідоносця – захисника і покровителя всіх стражденних, а також домашніх тварин. З цього дня починалися активні польові роботи. На поля, які були засіяні раніше, віруючі виходили служити молебні, ниви окропляли святою водою. Крім того, особливою силою мала так звана "юр'ївська роса". Потрібно було вийти на луг і покататися по траві. Вважалося, що це додасть сил і здоров'я. У цей день особливо вшановували пастухів – їх вважали головними помічниками святого Юрія, пригощали смачними стравами, дарували подарунки, гроші. А щоб закликати дощ на поля, прийнято було облити пастуха водою.

Заборонялося що-небудь робити з вовни - навіть просто брати в руки вовняні нитки. Жінки намагалися навіть не дивитися в їхній бік. Люди боялися, що вовки багато овець потягнуть. Жінки в цей день не розчісували волосся не стригли. Вірили, якщо розчесати волосся або підстригти на святого Юрія, то вони будуть слабкими і почнуть випадати.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- буря – буде мокре літо;

- закувала зозуля – чекай на поганий урожай;

- багато хрущів - літо буде хороше, не дуже дощове;

- кульбабки закриваються – буде похолодання.

Іменини у Анатолія, Олександри, Георгія та Івана.