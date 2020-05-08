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8 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

8 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
08:35 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новини України:Іменини сьогодні святкують: Марко, Сергій.

8 травня в народному календарі відзначається день Марка, якого вважали повелителем весняних дощів. Називають цей день "Ключник", адже згідно з давнім віруванням, Марко мав ключі від неба, яке він відчиняв для того, аби пролився дощ.

Також сьогодні, 8 травня, відзначається День пам'яті і примирення, Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. День пам'яті і примирення – присвячується жертвам Другої світової війни. Відзначається з 2005 року за ініціативою Організації об'єднаних націй.

Народні прикмети на 8 травня

– Гарна погода і сонце віщують рясний урожай.

– Теплий вечір і зоряне небо – чекайте рясного врожаю.

– Ясна погода – прикмета до того, що літобуде спекотним.

– Висока веселка в небі – в найближчі дні погода буде теплою і ясною.

– Птахи з'явилися в городі і саду – буде хороший урожай на деревах і грядках.

– Купчасті хмари вранці – скоро почнеться гроза.

Що можна робити 8 травня

Цей день вважається успішним, тому рекомендовано починати нові справи.

Щоб привернути багатство в своє життя, цього дня не можна собі відмовляти ні в чому. Чим швидше ви витратите гроші, тим швидше вони до вас прийдуть.

Що не можна робити 8 травня

Цього дня не можна проливати воду на землю, адже Марк може залишити поля без води.

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Свято, Традиції, Травень, 8 травня.
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