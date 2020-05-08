Від коронавірусу в Україні 19 медиків померли

Новини України:Усього в Україні досліджено 159 155 зразків методом ПЛР.

З 14 195 зафіксованих в Україні випадків коронавірусної хвороби COVID-19 361 - летальний, з них 19 медпрацівників. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я України.

"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 людина, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)", - зазначили у ЦГЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, наразі хворобу підтверджено загалом у 977 дітей та 2 758 медиків. За добу зафіксовано 504 нові випадки захворювання.

На амбулаторному лікуванні 9 765 пацієнтів, з них 801 дитина та 2 271 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 4 430 осіб, з них 176 дітей та 487 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 185 людей, зокрема одна дитина та 16 медиків.

Загалом 2706 пацієнтів вже одужали, з них 762 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 37 052 повідомлення про підозру на COVID-19.