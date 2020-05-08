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П'ятниця, 08.05.2020
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МОН: вступна кампанія в Україні розпочнеться на місяць пізніше

МОН: вступна кампанія в Україні розпочнеться на місяць пізніше
18:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини України:Міністерство освіти і науки України зсунуло на місяць вступну кампанію, відтак, подавати заяви про вступ можна буде з 1 серпня.

“Міністерство освіти і науки внесло зміни до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України. Відповідний наказ, підписаний 4 травня 2020 року, пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що змін зазнали терміни проведення вступної кампанії у 2020 році — усі дати зсунуто на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

“Так, для вступників на основі ПЗСО реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування — до вечора 31 серпня”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаєємо, у Міністерстві освіти і науки України зібрали на сайті міністерства у розділі “Вступ 2020: Профосвіта” всю необхідну інформацію для вступників у заклади профосвіти.

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Все по темі:

МОН, ЗНО, Студенти, Навчання, Вступна кампанія, Абітурієнти.
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