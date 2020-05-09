9 травня: народний календар і астровісник

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07:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Нині праведної Глафіри; для кого цвістимуть братики, чи клюватиме в’юн і обережно з бажаннями.

Сьогодні священномученика Василія, єпископа Амасійського і праведної діви Глафіри. Вони жили на початку ІV століття за часів правління Лікінія й постраждали за віру.

На Глафіри зазвичай сіяли горох. А ще о цій порі розцвітали братики польові — вони ж братки, зозулині черевички, братик-і-сестричка, або фіалка триколірна. За легендою, поява цих милих квітів пов’язана з Зевсом. Якось Громовержець вкотре закохався. Цього разу в доньку аргоського царя Інаха Іо. Овідій у своїх “Метаморфозах” стверджує, що дружина Зевса Гера одразу ж дізналася про чоловічі амури і перетворила Іо на корову. А щоб ще більше допекти конкурентці, наслала на неї злющого і невсипущого ґедзя, який гнав нещасну жінко-тварину світом. Це була дуже витончена і жорстока помста. Зрештою все закінчилося для Іо добре — після всіляких мук, як тілесних, так і душевних, вона знайшла спокій, але поки вона була в образі корови, то головний бог Олімпу, вирішивши хоч якось втішити кохану, створив для неї польові фіалки. В рідкісні хвилини спокою Іо дивилася на них і плакала...

Прикмети на «горохову Глашку» такі: якщо соловей співав усю ніч – перед погожим днем. Якщо добре клює в’юн, то перед дощем, а коли піднімається на поверхню й кружляє – перед грозою.

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Іменинники сьогодні Василь, Глафіра, Стефан.

17 місячний день. До 20 травня енергія Тільця все тісніше й тісніше поєднуватиметься з енергією Козерога через взаємодію планет. Цей чинник допомагатиме нам утілити в життя чимало з того, що ми задумали. Надзвичайно ефективні в найближчі два тижні будуть Козероги, Тільці й Діви. Вони діятимуть за формулою: задумали – зробили – вийшло. Головне, не задумати чогось такого, чому згодом і не раді будете, тож будьте обережні з бажаннями. Якщо кому чомусь буде важко й тужно на серці, згадайте Паскаля, який казав, що «стан людини – несталість, туга, неспокій»… Ця маленька дещиця трагічності додає нам гідності.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році: –1,6; а найтеплішим у 1985 -  +28,5.

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Календарь, Свято, Традиції, 9 травня, Астровісник.
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