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ТРЦ, спортзали, кінотеатри не відкриються після 12 травня

ТРЦ, спортзали, кінотеатри не відкриються після 12 травня
08:19 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новини України:Дозволено працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів за умови дотримання протиепідемічних вимог.

Торгово-розважальні центри, спортзали, кінотеатри, школи, дитячі садки, вищі навчальні заклади залишаться закритими і після 12 травня, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Закритими залишаються: школи, дитячі сади, установи професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади; театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв під відкритим небом), читальні зали бібліотек тощо; розважальні центри і розважальні зони; розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби, квест-кімнати тощо); спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри; заклади побутового обслуговування населення (лазні, SPA салони, кабінети масажу, тату салони тощо); ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки; торгово-розважальні центри і непродовольчі магазини, площею понад 300 кв.м.; Заклади громадського харчування, швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, зокрема, і на автозаправних станціях залишаються закритими для відвідування", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці КМДА в соцмережі Фейсбук у п'ятницю ввечері.

У повідомленні наголошується, що залишається забороненою реалізація в торговельних закладах, МАФах алкогольних, зокрема слабоалкогольних, напоїв на розлив.

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"Дозволено працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів за умови дотримання протиепідемічних вимог. Також дозволено приготування їжі і / або чайних, кавових напоїв і їх продаж у стаціонарних і пересувних МАФах закритого типу з застосуванням кур'єрської доставки і реалізації "на винос", - підсумували в КМДА. 

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Парк, Карантин, ТРЦ, Спортзал, Коронавірус, Послаблення карантину.
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