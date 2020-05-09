Як у Києві пройшли заходи до Дня перемоги

Новини України:У поліції зазначили, що в Києві заходи 9 травня пройшли без суттєвих порушень правопорядку. У той же час було складено чотири адміністративні протоколи.

У Києві заходи 9 травня пройшли без суттєвих порушень правопорядку. Про це йдеться в повідомленні на сайті столичної поліції.

Зазначається, що під час заходів у Парку Вічної Слави на спеціально встановлених пропускних пунктах працівники поліції проводили поверхневу перевірку для виявлення заборонених речей в осіб, які прийшли покласти квіти до меморіалу.

Разом з тим, у зв’язку з карантинними обмеженнями правоохоронці пропускали на територію парку по дві особи з визначеним проміжком часу і вимогою дотримання дистанції у 1,5 м, а також видавали захисні маски тим, у кого вони були відсутні.

З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції столичні рятувальники щогодини проводили дезінфекційну обробку на Алеї Героїв Крут та на території Парку Вічної Слави.

"Однак, попри численні попередження, все ж деякі громадяни порушували чинне законодавство про декомунізацію та встановлені правила карантину. А відтак поліцейські склали чотири адміністративні протоколи: один за ст. 173-3, а решта - за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У подальшому матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення", - повідомили в поліції.

У Києві також відбулося декілька автопробігів, які пройшли без порушень.

Зауважується, що правоохоронці продовжують забезпечувати громадський порядок на вулицях Києва та контролюють дотримання карантинних обмежень.