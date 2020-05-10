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МОЗ проводить експертизу вітчизняного виробника тест-систем

МОЗ проводить експертизу вітчизняного виробника тест-систем
11:05 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Міністерство фінансів вже частково профінансувало виготовлення партій тест-систем Інститутом молекулярної біології та генетики Національної академії медичних наук України, у той самий час Міністерство охорони здоров’я проводить експертизу ще одного вітчизняного виробника тест-систем. 

"Якщо ми говоримо про Інститут молекулярної біології та генетики НАМА, то рішення щодо їх фінансування було прийнято на засіданні РНБО і було введено в дію 13 березня 2020 року. Відповідно до цього рішення було визначено щодо самофінансування виготовлення тестів. Основним виконавцем, згідно з рішення Кабміну визнано Мінфін, яке, знаю, профінансовано вже певні заходи Інституту", - розповів Степанов.

Він зазначив, що МОЗ спілкується з Інститутом, і надає допомогу та поради щодо тестів.

"Окрім іноземних тест-систем, ми користуємось українськими, які виготовляють наші виробники. Зараз ми проводимо експертизи ще одного виробника українських тест-систем", - повідомив міністр.

В Україні понад 15 тисяч випадків COVID-19

Як раніше повідомляв УНН, тест-системи на COVID-19 українського виробництва вже закуповує Німеччина.

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МОЗ, Экспертиза, Степанов, Тест-системи, Вітчизняні.
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