МОЗ проводить експертизу вітчизняного виробника тест-систем

Новини України:Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Міністерство фінансів вже частково профінансувало виготовлення партій тест-систем Інститутом молекулярної біології та генетики Національної академії медичних наук України, у той самий час Міністерство охорони здоров’я проводить експертизу ще одного вітчизняного виробника тест-систем.

"Якщо ми говоримо про Інститут молекулярної біології та генетики НАМА, то рішення щодо їх фінансування було прийнято на засіданні РНБО і було введено в дію 13 березня 2020 року. Відповідно до цього рішення було визначено щодо самофінансування виготовлення тестів. Основним виконавцем, згідно з рішення Кабміну визнано Мінфін, яке, знаю, профінансовано вже певні заходи Інституту", - розповів Степанов.

Він зазначив, що МОЗ спілкується з Інститутом, і надає допомогу та поради щодо тестів.

"Окрім іноземних тест-систем, ми користуємось українськими, які виготовляють наші виробники. Зараз ми проводимо експертизи ще одного виробника українських тест-систем", - повідомив міністр.

Як раніше повідомляв УНН, тест-системи на COVID-19 українського виробництва вже закуповує Німеччина.