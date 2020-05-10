МОЗ просить заклади торгівлі дотримуватись карантину

Новини України:Заклади торгівлі, які будуть відкриті з наступного тижня, мусять дотримуватись протиепідеміологічних заходів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у неділю, 10 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з нашими правилами, які встановлені на засіданні уряду, у нас немає обмежень щодо загальної торгівельної площі. У нас є відповідні протиепідеміологічні заходи, яких має дотримуватись заклад торгівлі: щодо кількості покупців, які одночасно (можуть бути) присутні в закладах торгівлі, а саме 1 покупець на 10 метрів квадратних, також на вході має стояти антисептик, кожні дві години має здійснюватись вологе прибирання. Всі в обов'язковому порядку мають бути в масках. Та ще є ряд заходів, яких я дуже прошу дотримуватись", - наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, з 11 травня в Україні буде запроваджений перший етап послаблень обмежувальних заходів. Зокрема, буде дозволено торгівлю непродовольчими товарами у магазинах, роботу перукарень і салонів краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно). Дозволено відвідування парків та скверів групами з обмеженою кількістю осіб, а також діяльність невеликих виробництв непродовольчих товарів та підприємств побутового обслуговування.