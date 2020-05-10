Українців просять дотримуватися протиепідемічних заходів після послаблення карантину

Новини України:Дотримання протиепідемічних заходів є надважливим питанням", - сказав Степанов на брифінгу в неділю.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів після ослаблення обмежувальних заходів, введених для протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, зокрема, користуватися масками й антисептиками.

"Дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров'я і запуском економіки, баланс між карантинними заходами і запуском економіки. Тому дотримання протиепідемічних заходів є надважливим питанням", - сказав Степанов на брифінгу в неділю.

Міністр нагадав, що, незважаючи на дозвіл відкритися і відновити роботу, заклади торгівлі непродовольчими товарами, перукарні, салони краси, стоматологічні кабінети та інші об'єкти мають дотримуватися протиепідемічних заходів, рекомендованих МОЗ.

"У мене дуже велике прохання до всіх українців дотримуватися маскового режиму, користуватися антисептиками і виконувати всі інші рекомендації, які дає МОЗ", - сказав Степанов.