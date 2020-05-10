МОЗ надали рекомендації щодо роботи перукарень та кафе в умовах пом'якшення карантину

Новини України:З 11 травня почнуть працювати салони краси, заклади громадського харчування та стоматологічні кабінети.

Головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко затвердив постановами тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.

Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що з 11 травня в Україні будуть послаблені карантинні заходи. «Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки. Тому організація необхідних протиепідемічних заходів та їх дотримання є надважливими питаннями!» - написав Ляшко.

Зокрема, тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину в перукарнях та салонах краси включають температурний скринінг усіх працівників, прийом клієнтів лише за попереднім записом з дотриманням часового інтервалу, що забезпечує відсутність контактів між клієнтами та можливість необхідної дезінфекції приміщення, при цьому заборонено очікування послуги клієнтами у закладі та перебування у приміщенні сторонніх осіб (окрім батьків, що супроводжують дітей).

При роботі закладів громадського харчуванням необхідними є такі заходи, як температурний скринінг працівників, обслуговування клієнтів лише на виніс або на літніх майданчиках при забезпеченні відстані між сусідніми столами не менше 1,5 м, за одним столом дозволено перебування не більше 2 осіб (без урахування дітей віком до 14 років).

Робота закладів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами дозволена лише при дотриманні таких рекомендацій, як одночасне перебування не більше однієї особи на 10 кв. м торговельної площі, обов’язкова наявність захисної маски у відвідувачів та працівників, а також контроль персоналом умов з недопущення черг та ін.

Інші постанови головного санітарного лікаря передбачають тимчасові рекомендації щодо надання послуг при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях, при наданні стоматологічної допомоги, а також при наданні послуг в закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення.

Як повідомляв УНІАН, уряд запровадив в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня. Пізніше його було продовжено до 24 квітня, а потім - до 11 травня. З 11 травня очікуються деякі послаблення карантину.

Станом на ранок 10 травня в Україні зареєстровано 15 тис. 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 391 – летальний. За минулу добу захворіли 522 особи.