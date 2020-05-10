День матері 2020: привітання для найцінніших

Не забудьте привітати маму зі святом! У нашому матеріалі ви знайдете привітання до дня матері у віршах та прозі.
Привітання з Днем матері у віршах
Казати зайвих слів не буду,
Мені дала ти мир, життя.
З днем матері тебе вітаю,
Моя матуся дорога.
Твоє терпіння славлю в свято,
Добро у сонячній душі,
Здорова будь, моя рідненька,
Я всім завдячую тобі.
Нехай не плачуть твої очі,
Ночей не буде хай без сну,
Я хочу бачити, кохана,
Лиш посмішку твою ясну.
Тебе, рідненька, раді привітати
В святкові та буденні дні,
Бо ти для нас єдина, мамо,
І кращої немає на землі.
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб всіх на століття могла запросити!
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багатоВ цей
травневий ранок,
У велике свято!
В День Матері бажаю
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров’я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
Xай молодість Твоя ще довго квітне,
Нехай усмішка сяє на вустах.
І лиш хороше, лагідне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.