День матері 2020: привітання для найцінніших

Новини України:День матері в Україні щороку святкують на другу неділю травня. У 2020 році цей день припадає на 10 травня.

Не забудьте привітати маму зі святом! У нашому матеріалі ви знайдете привітання до дня матері у віршах та прозі.

Привітання з Днем матері у віршах

Казати зайвих слів не буду,

Мені дала ти мир, життя.

З днем матері тебе вітаю,

Моя матуся дорога.

Твоє терпіння славлю в свято,

Добро у сонячній душі,

Здорова будь, моя рідненька,

Я всім завдячую тобі.

Нехай не плачуть твої очі,

Ночей не буде хай без сну,

Я хочу бачити, кохана,

Лиш посмішку твою ясну.

Тебе, рідненька, раді привітати

В святкові та буденні дні,

Бо ти для нас єдина, мамо,

І кращої немає на землі.

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,

Щоб всіх на століття могла запросити!

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багатоВ цей

травневий ранок,

У велике свято!

В День Матері бажаю

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров’я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

Xай молодість Твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.