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Найяскравіші ілюстрації до Дня матері 2020
Найяскравіші ілюстрації до Дня матері 2020

День матері 2020: привітання для найцінніших

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День матері 2020: привітання для найцінніших
16:10 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Pinterest

Новини України:День матері в Україні щороку святкують на другу неділю травня. У 2020 році цей день припадає на 10 травня.

Не забудьте привітати маму зі святом! У нашому матеріалі ви знайдете привітання до дня матері у віршах та прозі.

Привітання з Днем матері у віршах

Казати зайвих слів не буду,

Мені дала ти мир, життя.

З днем матері тебе вітаю,

Моя матуся дорога.

Твоє терпіння славлю в свято,

Добро у сонячній душі,

Здорова будь, моя рідненька,

Я всім завдячую тобі.

Нехай не плачуть твої очі,

Ночей не буде хай без сну,

Я хочу бачити, кохана,

Лиш посмішку твою ясну.

 

Тебе, рідненька, раді привітати

В святкові та буденні дні,

Бо ти для нас єдина, мамо,

І кращої немає на землі.

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,

Щоб всіх на століття могла запросити!

  

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багатоВ цей

травневий ранок,

У велике свято!

 

В День Матері бажаю

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров’я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

 

Найяскравіші ілюстрації до Дня матері 2020

Xай молодість Твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

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Все по темі:

День матери, Проза, Вірші, Вітання, День матері 2020.
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