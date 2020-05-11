Пам’ять жертв концтабору “Ебензее” вшанували в Україні

Новини України:Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Республіці Австрія.

Попри спричинені пандемією коронавірусу обмеження, дипломати Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні та члени їх сімей вшанували у неділю пам’ять загиблих українців та інших в’язнів концтабору "Ебензее" (Ebensee), що у Верхній Австрії.

"Ми зібралися тут, щоб вшанувати пам’ять синів та дочок України, які загинули в концтаборі “Ебензее” - одній з філій концтабору “Маутгаузен”. Тут загинули, за різними оцінками, декілька тисяч українців", - заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Через COVID-19 в Австрії, як і в інших країнах скасовані масові заходи, існують обмеження щодо зібрань. Українська дипломатична місія вирішила не відмовлятися від вшанування пам'ять загиблих в’язнів в концтаборі "Ебензее", дотримуючись при цьому необхідних заходів, зокрема, щодо зберігання дистанції між учасниками вшанування.

"Ми не могли не вшанувати пам’ять наших співвітчизників, особливо в цю ювілейну дату 75-річниці звільнення концтабору. Кожного року український вінок знаходив своє місце тут біля пам’ятника українцям, і цього року ми не могли дозволити його відсутність. Але при цьому – з дотриманням наявних в Австрії обмежувальних заходів", - заявив посол.

Українська делегація, зокрема, поклала вінки та квіти до пам’ятника українським жертвам концтабору. Він був урочисто відкритий у 1995 році, на зробленому з граніту хресту міститься напис українською та німецькою мовами: “Синам України – жертвам концтабору Ебензее".

Також квіти були покладені до національних пам’ятників інших держав з метою вшанування пам'яті представників інших національностей, які загинули в цьому таборі смерті.

Концтабір "Ебензее" був однією з найбільших філій "Маутгаузену". У рабських умовах в тунельних комплексах працювали понад 20 тисяч в’язнів, чверть з яких складали в’язні з СРСР.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 5 травня представники Посольства України в Австрії вшанували пам'ять жертв концентраційного табору "Маутгаузен", на місці якого зараз створений меморіальний комплекс.

"Маутгаузен" був єдиним концтабором на території Рейху, який за нацистською класифікацією належав до "категорії ІІІ". Ця категорія означала – "знищення через працю". Умови утримання у таборі були найтяжчими в системі нацистських концтаборів. За час існування концтабору через нього та його понад 50 філій пройшло близько 200 тисяч в'язнів 40 національностей. Загалом у концтаборі "Маутгаузен" та його філіях з 1938 року і по 5 травня 1945 року загинули близько 120 тисяч осіб.