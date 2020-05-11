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Понеділок, 11.05.2020
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Сьогодні в Україні тепло до +28, без опадів

Сьогодні в Україні тепло до +28, без опадів
08:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде тепло, без опадів, у західних та південних областях вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 6-11°, вдень 23-28°, на сході близько 20°. 12 травня зміна погоди: в Україні, крім південного сходу, грозові дощі (в Карпатах з мокрим снігом), подекуди град, на більшій частині території пориви вітру і шквали 15-22 м/с; температура вночі 10-15°, вдень близько 20-ти, на півдні та сході до 26°, у західних областях 12-17°.

13 травня послаблення вітру, припинення опадів і прохолодно: вночі плюс 1-6 (в Карпатах заморозки), на півдні та сході 6-11° тепла; вдень 12-17°, на півдні до 20°.

На Київщині і у Києві сьогодні без опадів опадів. Температура вночі 7-11°, вдень 24-27°.

Нагадаємо, метеорологи через пандемію зіткнулися з нестачею даних спостережень за погодою.

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Все по темі:

Погода, Тепло, Синоптики, Україна, Без опадів, 11 Травня.
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