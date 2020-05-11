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Понеділок, 11.05.2020

"Сьогодні Україна також воює з агресором - путінською Росією": Інститут нацпам'яті презентував ролик до річниці війни

Український інститут національної пам'яті випустив до Дня пам'яті і примирення і 75-й річниці перемоги над нацизмом ролик "Друга світова війна: як ми пам'ятаємо", в тому числі з субтитрами російською мовою. Відео розміщено на YouTube-каналі інституту. Дробович, зокрема, нагадав, що за роки війни з 1939 по 1945-й Україна втратила більше восьми мільйонів життів. Ці дні, сказав він, символізують не тріумф переможців над переможеними - "вони повинні нагадувати про страшну трагедію, а також бути застереженням, що не можна силою вирішувати конфлікти між народами". "Саме тому ми вибираємо відповідальну європейську модель пам'ятання" Ніколи знову ", а не маніпулятивну агітку" Чи можемо повторити ". Тільки негідники або не розуміють пекла війни можуть бажати її повторення. Зараз Україна також воює з агресором. Сьогодні це - путінська Росія, і ми не маємо права програти, тому що так само, як і 75 років тому, ми захищаємо рідну землю ", - сказав Дробович.
Фото: Twitter
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Друга Світова Війна, Агресор, Війна 75 річниця перемоги, Інститут національної пам'яті.
13:03 Сьогодні Телеграф
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