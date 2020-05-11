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Шмигаль пояснив, чому медики не отримали надбавки

Шмигаль пояснив, чому медики не отримали надбавки
14:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Цього тижня, за словами Шмигаля, уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам.

Надбавки медикам, які працюють із хворими на коронавірус, у 300% за квітень здійснюватимуться через Національну службу здоров&#39;я України, і проблем з виплатами не повинно бути. Про це розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

"Квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому тут проблем не має бути", - сказав на нараді Шмигаль.

За інформацією пресслужби ОПУ, Президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19. Очільник уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабміну, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому попри наявність коштів у регіонах виплатити їх не вдалося.

«Обов’язково ці гроші мають бути виплачені. Бюрократія, звісно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів. Доплати мають отримати всі, хто заслужив. Якомога швидше», – наголосив Зеленський.

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Як повідомив раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, надбавки медикам у 300% за березень повністю виплатили лише у Полтавській області.

9 травня він заявив, що наполягатиме на ухваленні рішень кадрового характеру щодо осіб, котрі гальмують виплати надбавок у 300% медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

Президент на щоденній нараді 6 травня заявив, що вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

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Медики, Гроші, Шмигаль, Коронавірус, Березень.
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