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Маски та соціальне дистанціювання будуть обов'язковими ще надовго

Маски та соціальне дистанціювання будуть обов'язковими ще надовго
14:36 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Під час впровадження адаптивного карантину в Україні маски та соціальне дистанціювання будуть обов'язковими для уникнення спалахів COVID-19.

Під час впровадження адаптивного карантину в Україні маски та соціальне дистанціювання будуть обов'язковими для уникнення спалахів COVID-19.

Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося в понеділок на традиційній нараді для боротьби з коронавірусом під головуванням Володимира Зеленського, на якій обговорили плани щодо пом'якшення карантину.

"Главі держави доповіли про готовність лікарень до прийняття недужих та останню статистику щодо поширення інфекції й повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий – 2,6%", - наголошується в повідомленні.

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Все по темі:

Маски, Зеленский, Карантин, Коронавірус, Нарада, Обов'язки, Соціальна дистанція.
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