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Масова вакцинація допоможе уникнути одночасних грипу і COVID-19

Масова вакцинація допоможе уникнути одночасних грипу і COVID-19
13:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:В Україні необхідна масова вакцинація від грипу, щоб уникнути восени можливих одночасних спалахів цієї хвороби та COVID-19.

Таку думку висловив в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми хочемо виключити поєднання двох схожих інфекційних захворювань, які передаються однаковими шляхами і можуть одночасно призвести до значного спалаху інфекційних хвороб, заповнити наші інфекційні відділення та викликати велику кількість пневмоній. Це грипоподібні захворювання та коронавірус. Для того щоб унеможливити такі спалахи восени, нам треба готуватись до масової вакцинації проти грипу в цьому році", - сказав Ляшко.

За його словами, потрібно вже зараз починати розраховувати потреби, закуповувати вакцину та вакцинуватись. Попередньо вакцина від грипу має з'явитися на ринку з липня.

Головний держсанлікар наголосив, що наразі ніхто не може точно визначити, коли саме відбудеться друга хвиля COVID-19, але готуватися до неї потрібно вже зараз. Зокрема, вже йде підготовка лікарень.

"Лікарні та інші заклади, які сьогодні не приймають хворих на коронавірусну хворобу, будуть перепрофільовувати... В кожній області є план перспективного перепрофілювання таких лікарень і ліжок", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків.

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Грип, Вакцинация, Виктор Ляшко, Covid-19, України, Масова.
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