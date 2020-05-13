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Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків
09:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Загалом 3 716 пацієнти вже одужали, зокрема 935 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку спалаху в Україні підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19 вже у 1 130 дітей та 3 208 медиків - з 16 425 усіх інфікованих коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України.

"Підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 402 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 130 дітей та 3 208 медиків", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦГЗ, усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

В Україні за добу підтвердили 402 нових випадків коронавірусу

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 439 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано 14 летальних випадків внаслідок COVID-19.

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Медики, Діти, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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