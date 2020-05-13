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Справи проти Порошенко: Рябошапка пояснив свої слова про "юридичний треш"

Справи проти Порошенко: Рябошапка пояснив свої слова про "юридичний треш"
23:31 Ср, 13 Травень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Рябошапка не бачить перспектив у справах проти Порошенка.

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає безперспективними кримінальні провадження, відкриті стосовно п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Про це Рябошапка заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Більш перспективними виглядали би провадження щодо злочинів в економічній сфері, в яких були б зібрані серйозні переконливі докази. У тих 16 або 17 справах я нічого перспективного не бачу", - зазначив ексгенпрокурор.

Відповідаючи на запитання, що він мав на увазі, називаючи підозру Порошенкові "юридичним трешем", - неякісну роботу ДБР чи відсутність складу злочину, Рябошапка пояснив:

"Це така якість документа, яка передбачає і те, і інше. Документ був підготовлений слідчими ДБР, відправлений в Офіс генерального прокурора. Прокурори переглянули і того самого вечора сказали, що це неякісний документ. Тому повернули в Державне бюро розслідувань на доопрацювання. Документ був весь покреслений. Мало того, що там насправді не було доказів, які могли б підтвердити злочини, в яких підозрювався п'ятий президент. Так ще й юридично все було дуже недосконало оформлено".

Колишній генпрокурор вважає цю ситуацію довкола Петра Порошенка подібною до кримінального переслідування Юлії Тимошенко за часів Віктора Януковича.

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"Така історія могла повторитися. Ситуації у чомусь схожі… Можливо, мало часу минуло, щоб знайти підстави для притягнення до відповідальності", - зазначив Рябошапка.

При цьому він додав: "Якщо жодних підстав немає, неможливо і притягнути до відповідальності. Якщо вони є, тоді це можна робити. А робити так, як робила попередня влада, очевидно, не можна. Я пояснював президенту, принаймні за двома кейсами, зокрема, у справі Вищої ради правосуддя, що ці історії не перспективні. А Венедіктова розповідала, що генпрокурор блокує роботу ДБР".

Як повідомлялося, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що відмова Рябошапки підписувати підозру Порошенку стала "останньою краплею" для його звільнення.

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Юлия Тимошенко, Руслан Рябошапка, Петро Порошенко, ДБР.
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