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Четвер, 14.05.2020
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Народний календар і астровісник на 14 травня

Народний календар і астровісник на 14 травня
07:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Сьогодні пророка Єремії; про віщі сни, цілющу росу і що готує нам планета, яку називають «другим Сонцем».

Нині в нас священномученика Макарія, митрополита Київського. Він загинув мученицькою смертю від рук ординців у 1497 році. Канонізували Макарія на початку ХVІІ століття за Петра Могили, котрий всіляко намагався відродити славу Києва як “Єрусалима землі Руської”. 430 років мощі священномученика Макарія були однією з головних київських святинь і покоїлись у святій Софії Київській, а нині перебувають у Володимирському соборі Києва.

А ще сьогодні славетного старозаповітного пророка Єремії, автора «Пророцтва» (Книга пророка Єремії) і «Плачу» (книга «Плач Єремії»). На Яремин день казали: «Єремій, Єремій, про посіви розумій». Ніч напередодні Єремії вважалася небезпечною, сни — віщими, а дощ і роса – цілющими. Небесною вологою лікували очі, позбувалися лишаїв. А ще на Ярему садили квасолю. Існували й прикмети: «Коли на Ярему погоже, то й жниво буде пригоже». А ще на Яреми утримувалися від того, щоб дати щось комусь у борг.

З іменинами вітайте Тамару, Ніну, Єфима, Макара і Гната.

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21 місячний день, Місяць у Водолії. Тривають зоряні перестановки, і сьогодні Юпітер розвертається до ретроградного руху. Трапляється подібне раз на рік. Маса цієї планети більша за сумарну масу всіх інших планет Сонячної системи. А ще Юпітер віддає більше енергії ніж отримує від Сонця, за що його іноді називають «другим Сонцем».  Тож вплив Юпітера на нас не тільки «тонкий», але й вельми відчутний, гравітаційний. Крім того, Юпітер суттєво «впливає» на всі соціальні процеси. Що означає його ретроградний рух? Зупинку, тимчасову стабілізацію в тих процесах, які були задані в грудні минулого року. Ретроградний рух Юпітера триватиме до 13 вересня. Зверніть увагу: всі зміни всередині соціуму в цей період будуть проблематичні – змінити місце проживання, роботу, соціальний статус тощо буде вкрай важко. Навіть якщо ви докладете чимало зусиль й експансійної енергії – закріпитися в новому середовищі буде нелегко.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1888 році: – 0,1, а найтеплішим у 2003 - +31,3.

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Календарь, Свято, Традиції, Астровісник, 14 травня.
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