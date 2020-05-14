Коти можуть заражати один одного коронавірусом

Новини України:Є також свідчення того, що коти при зараженні коронавірусом можуть відчувати респіраторні симптоми, схожі з тими, які проявляються у людини.

Інфіковані коронавірусом коти під час лабораторного експерименту виявилися здатними заражати COVID-19 здорових тварин, навіть якщо у хворих не спостерігалися симптоми коронавірусної інфекції, повідомляє Associated Press з посиланням на дослідження вчених з університету Вісконсіна.

Під час експерименту дослідники заразили трьох котів коронавірусом, узятим у людей. Потім кожну з інфікованих помістили разом із здоровими тваринами. Через п'ять днів коронавірус був виявлений у всіх трьох раніше здорових котів, причому жоден із уже шести заражених тварин не демонстрував симптоми COVID-19.

"Не було ні чхання, ні кашлю, у них (піддослідних котів - ІФ) не піднімалася температура і не знижувався вага. Якби господар тварини подивився на неї ... він нічого б не помітив", - розповів один із авторів дослідження, експерт -вірусолог Пітер Гальфманн. Водночас він закликав не панікувати і керуватися здоровим глуздом у питаннях гігієни - не цілувати тварин і протирати поверхні в будинку.

На думку дослідників, результат цього експерименту доводить необхідність знову вивчити можливість потенційного передання вірусу від кота до людини. Одночасно Американська ветеринарна медична асоціація (AVMA) у своїй заяві зазначає, що навіть якщо тварину могли навмисно заразити в лабораторії, це "не означає, що її буде легко заражено тим самим вірусом у природних умовах".

Нині немає свідчень здатності коронавірусу передаватися від котів до людини, зате випадки зараження тварин людьми вже були зареєстровані. Так, на початку квітня у декількох тигрів і левів у зоопарку Бронкса в місті Нью-Йорку був діагностований COVID-19. Крім того, китайські вчені виявили антитіла до коронавірусу у 102 кішок в китайському місті Ухань.