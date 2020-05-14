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Четвер, 14.05.2020
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День вишиванки 2020: дата свята та як святкують в Україні

День вишиванки 2020: дата свята та як святкують в Україні
14:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:День вишиванки в Україні відзначається в третій четвер травня.

Історія Дня вишиванки

У культурі практично будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. В Україні таким символом є вишиванка - своєрідний унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами, символами та знаками.

День вишиванки - поки ще не офіційне і відносно нове народне свято, покликане сприянню єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу. Воно відзначається в третій четвер травня. У 2020 році День вишиванки припадає на 21 травня.

Свято було засноване в Чернівцях у 2006 році. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запропонували ідею акції “Всесвітній день вишиванки” і прийшли одного дня в українському традиційному одязі.

Спочатку акцію підтримали кілька десятків студентів і викладачів університету, але в подальші роки свято вийшло на всеукраїнський рівень, до нього приєдналася українська діаспора по всьому світу, а також всі охочі підтримати Україну.

День вишиванки в Україні немає фіксованої дати. Щороку святкування припадає на третій четвер травня. Колективи, родини змагаються за звання кращих у своїх вишиванках. Це патріотичне змагання розпочалось у 2014 році, коли вперше провели всеукраїнський фотоконкурс «Моя родина у вишиванці». До організаторів свята надсилали світлини не лише з міст і сіл України, а й з 8 країн світу: Канади, США, Італії, Німеччини, Франції, Росії, Румунії, Португалії.

У день вишиванки в Україні вишитим строєм вбирають навіть пам’ятники. Так, у 2016 році вишиті сорочки приміряли на себе скульптура Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності. Тематичним декором у вигляді стрічок з червоно-чорними візерунками, гуцульськими мотивами прикрашають автівки, будинки, домашніх улюбленців, валізи та сумки.

Зробити сімейну фотосесію. Для цього заздалегідь замовте вишиванки для родини на сайті й підберіть локацію. Це може бути садок на дачі, музей під відкритим небом або просто прогулянка містом.

Провести флешмоб. Наприклад, зняти коротке відео, у традиційному вбранні та викласти у соцмережі.

Зустріти свято з родичами. Пара чи родина з дітками в одному сімейному образі викличе фурор серед знайомих, а ваші знімки точно прикрасять шпальти місцевих газет.

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Все по темі:

История, Традиция, Свято, Україна, День Вишиванки 2020, Коли відзначають.
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