Вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше кінця 2021 року

Новини України:Фармакологічна індустрія змінила свої настрої і прогнози щодо появи препарату, який би міг зупинити пандемію COVID-19.

Виконавчий директор компанії Novartis AG Вас Нарасімхан сказав, що вакцина COVID-19 може стати доступною лише в другому півріччі 2021 року. Це його твердження співзвучне з консенсусом у фармакологічній індустрії.

"Найкращим способом розібратися з пандемією, швидше за все, буде вакцина від COVID-19", - цитує слова Нарасімхана Bloomberg.

"Але на це знадобиться більше часу. Гадаю, мине від півтора до двох років", - додав він.

Видання нагадує, що деякі розробники вакцин прогнозують, що в обмежених кількостях профілактичний препарат від коронавірусу з'явиться вже цього року. Але директори фармакологічних компаній здебільшого займають більш обережну позицію. Дослідники, які працюють над вакциною в Оксфордському університеті, стверджують, що тестування їхнього продукту буде повністю завершено до осені.

Президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив спеціальну операцію Warp Speed, в рамках якої потрібно виготовити 300 мільйонів доз для імунізації до кінця цього року.

Мільярдер Білл Гейтс, фонд якого зосередився на боротьбі з COVID-19, сказав, що розраховує на появу вакцини впродовж періоду від 9 місяців до двох років.

Нарасімхан сказав, що наразі близько 90 вакцин-кандидатів перебувають на етапі розробки або проходять клінічні випробування. Його ж компанія Novartis цим не займається.