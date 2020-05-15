Ікона Божої Матері "Несподівана радість": диво та історія написання ікони

Новини України:Ця ікона Пресвятої Богородиці є дуже шанованою серед православних християн. Вона чудотворна й прославлена великою кількістю чудес.

Сьогодні, 14 травня, православна церква вшановує ікону Божої Матері "Несподівана Радість". Названа вона на згадку про чудо покаяння одного грішника через святу ікону молитвами Пречистої Богородиці.

За переказами, один розбійник, проводячи життя в гріхах, мав однак звичай подовгу молитися перед образом Божої Матері, просячи допомоги. Щоразу він починав свою молитву архангельським привітанням: "Радуйся, Благодатна!".

Одного ж разу, збираючись йти на грішне діло, під час молитви його охопив раптовий сильний страх, він побачив перед собою живих Богородицю і Немовля. У Христа відкрилися рани на руках, ногах, і на боці, і з них почала йти кров, як під час розп’яття.

Розбійник злякався і вигукнув: "О, Пані! Хто зробив це?". Богоматір на це йому відповіла: "Ти та інші грішники ви своїми гріхами знову розпинаєте, як стародавні іудеї, Сина Мого". Здивований розбійник почав молити Божу Матір помилувати його.

Тоді на його очах Богородиця стала просити Христа пробачити йому гріхи, але він не погоджувався. Тоді Пресвята Богородиця зійшла зі свого трону і хотіла впасти до ніг Сина. Христос її зупинив і зрештою пробачив чоловікові його гріхи, закликавши поцілувати свої рани.

Вражений побаченим, грішник встав і доторкнувся губами до виразок Христа на іконі. Після цього видіння скінчилося, і відтоді чоловік виправився і став жити по-Божому.

Ця історія і послужила приводом для написання ікони "Несподівана Радість". На ній зображено стоячого на колінах чоловік. Він простягає руки до ікони, на якій Божа Матір тримає на колінах свого Сина. Внизу, під ликом, зазвичай поміщають перші слова розповідає про цю оповідку: "Людина якась беззаконна ...".

Багато людей через цю ікону отримують ненавмисну радість прощення гріхів і благодатної розради. Ікони "Несподівана Радість" пробуджує в кожному віруючому втішну віру в допомогу Богородиці і через неї в милосердя Господа у всіх справах, а також у молитві за дітей.

О Пресвята Діво, Всеблагого Сина Мати Всеблага, міста і святого храму цього Покровителька, всіх сущих у гріхах, скорботах, бідах і хворобах вірна Предстательниця і Заступниця! Прийми молебний спів цей від нас, недостойних рабів, що Тобі возносимо, і як у давнину грішника, що кожного дня молився перед чесною Твоєю іконою, Ти не зневажила, але дарувала йому несподівану радість покаяння і схилила Сина Твого многим і старанним перед Ним заступництвом до прощення цього грішника, так і нині не зневаж моління нас, недостойних рабів Твоїх, і ублагай Сина Твого і Бога нашого, щоб і всім нам, що з вірою і зворушенням поклоняємося перед цільбоносним Твоїм образом, несподівану радість кожному за його потребою дарував; щоб усі на Небі і на землі знали Тебе як тверду і неосоромлену Заступницю роду християнського і, це знаючи, славили Тебе і через Тебе Сина Твого, з безначальним Його Отцем і Єдиносущним Його Духом нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

Ікона Пресвятої Богородиці "Несподівана Радість" є дуже шанованою серед православних християн. Існує багато копій цієї ікони, котрі також є чудотворними і прославлені великою кількістю чудес.