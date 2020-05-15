15 травня 2020 - свято, прикмети та іменинники

Новини України:15 травня – 135-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 230 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 2 травня Юліанського календаря.

Яке свято 15 травня 2020

У цей день світ відзначає Міжнародний день сім'ї, Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті, Міжнародний день клімату та Міжнародний день віртуального помічника.

В США святкують День пам'яті правоохоронців, День транспортного забезпечення оборони, День пиццерийной вечірки, День шоколадних чіпсів, День зникаючих видів тварин, День нейлонових панчіх, День солом'яному брилі, в Мексиці, Колумбії та Південної Кореї - День вчителя, у Парагваї - День матері, у Японії - Фестиваль мальви, або Аой-мацурі, в Грузії – Константинеоба, в Австрії - День відновлення незалежності, в Ірані - День перської мови, у Данії - Великий молитовний день, у Словенії - День збройних сил, в Литві - День установчого сейму, у Новій Зеландії - День боротьби з хуліганством.

В 1252 році Папа Римський Інокентій IV оголосив буллу «Ad extirpanda», роздільну інквізиції катувати підозрюваних у єресі.

У 1536 році Анна Болейн - друга дружина короля Англії Генріха VIII Тюдора, уроджена маркіза Пембрук у власному праві, мати другий правлячої королеви Англії Єлизавети I і її брат лорд Джордж Рочфорд були звинувачені чоловіком Анни, королем Генріхом VIII, в любовному зв'язку. Обидва були страчені.

У 1618 році німецький астроном Іоганн Кеплер відкрив закони руху планет.

У 1770 році відбулося весілля 14-річної Марії Антуанетти і 15-річного майбутнього короля Франції Людовіка XVI.

В 1875 році стався землетрус в Колумбії. Воно тривало всього 45 секунд, але забрало життя 16 тисяч осіб. Одночасно з землетрусом сталося виверження вулкана, розташованого поруч з містом Кокуто.

У 1905 році було засновано місто Лас-Вегас в штаті Невада, США.

У 1921 році конгрес штату Нью-Йорк надав право місцевій владі вводити цензуру на танці і танцювальні костюми.

В 1928 році в мультфільмі «Plane Crazy» уперше з'явився мультиплікаційний герой Міккі Маус, але спочатку він ще не мав голосу і мало скидався на себе майбутнього.

У 1932 році декретом уряду СРСР за підписом Сталіна була оголошена «безбожна п'ятирічка», яка поставила мету: до 1 травня 1937 «ім'я бога має бути забуте на території країни».

В 1940 році в США у продажу з'явилися нейлонові панчохи.

Православна церква 15 травня вшановує пам'ять Бориса і Гліба – молодших синів Володимира – хрестителя Київської Русі. Борис і Гліб, об'єднані одним мученицьким подвигом, в очах народу злилися в єдиний образ і день став називатися Борисоглеб. 15 травня добре помиритися з тими, з ким у сварці, попросити про підвищення по службі, запросити на побачення.

В цей день не можна нікому відмовляти, це може спрацювати вам на шкоду. Також не можна відмовляти прохання бідняків. Краще керуватися правилом - «мале віддаси, велика отримаєш».

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- весь день тепло – урожай зернових буде хорошим;

- на заході сонце добре видно – влітку буде мало дощів;

- на черемухе розпустився колір і чути солов'я – слід готуватися до похолодання на 14 днів.

Іменини у Бориса, Афанасія, Гліба, Давида, Зої, Романа і Михайла.