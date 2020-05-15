Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні

Новини України:Про це він заявив у ефірі телеканалу “Україна 24” в четвер, передає УНН.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба виступив за заборону сурогатного материнства в Україні.

“Я наполягатиму на забороні. Тут не потрібен особливий закон”, — заявив Кулеба.

“Сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку „послугу“ в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон”, — написав він ввечері 14 травня у Facebook.

На думку Кулеби сурогатне материнство це “експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. Але воно є таким, що порушує права дитини”.

Зокрема, він додав, що категорично проти комерційного сурогатного материнства, назвавши це “об’єктивізацією дитини і позиціюванні її як товару”.

Нагадаємо, раніше Уповноважена ВРУ з питань прав людини Людмила Денісова зазначила, що батьки з-за кордону можуть звернутися до неї з відповідною заявою, щоб вона допомогла вирішити питання їхнього в’їзду та виїзду з України під час карантину, щоб забрати дітей.