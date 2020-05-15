Актуальний прогноз погоди на сьогодні

Новини України:Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сьогодні частину України знову накриють дощі, вночі місцями - заморозки, удень - до 24 градусів тепла.

"15 травня в Україні невеликі, в Карпатському регіоні помірні короткочасні дощі, на півдні подекуди з грозами, лише у північних, вночі і в більшості західних областей без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східних областях 7-12 м/с.

Температура вночі у північних та північно-західних областях 1-6°, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, на решті території 7-12° тепла, на узбережжі морів до 15°; вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті 19-24°.

Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.