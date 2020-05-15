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В Україні за два місяці засудили понад 100 корупціонерів

В Україні за два місяці засудили понад 100 корупціонерів
16:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Скеровано до суду кримінальні провадження стосовно 453 корупціонерів.

 В Україні за два місяці скеровано до суду кримінальні провадження стосовно 453 корупціонерів, засуджено 114. Про це розповіла у відеозверненні щодо звіту за 2 місяці роботи Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН.

“Ще одна тема суспільної уваги і контролю — розкрадання державних коштів та корупція. Скеровано до суду кримінальні провадження стосовно 453 корупціонерів. За принципової позиції прокурорів засуджено 114 осіб”, — сказала Венедіктова.

За її словами, у квітні повідомлено про підозру колишньому директору держпідприємства у заволодінні державним майном на суму 5,5 млн доларів США та майже 300 тис. євро.

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“Також повідомлено про підозру колишньому заступнику Міністра оборони України та директору одного з департаментів цього відомства, внаслідок зловживань яких завдано збитків на понад 17 млн гривень”, — нагадала Венедіктова.

Нагадаємо, НАБУ та САП з початку року повідомили про підозру 80 особам через корупційні злочини.

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Суд, Корупция, Україна, Офис Генпрокурора.
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