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Сьогодні Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу

Сьогодні Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу
09:51 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Сьогодні відзначається Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу (World Remembrance Day of AIDS Victims). Про це повідомляє УНН.

Щорічно у третю неділю травня прийнято згадувати людей, які померли від СНІДу. Це робиться, в тому числі і для того, щоб привернути увагу світової громадськості до проблем хворих на СНІД і носіїв ВІЛ-інфекції, а також до поширення цього захворювання у світі.

Вперше Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу відзначили в американському Сан-Франциско в 1983 році. Через кілька років з’явився символ руху проти цієї хвороби. Їм стала червона стрічка, пришпилена до одягу, а також різнокольорові полотна — квілт, зшиті з клаптиків тканини в пам’ять про безліч людей, які пішли з життя. Ці атрибути придумав в 1991 році художник Френк Мур. І в даний час у Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу активісти цієї акції і просто небайдужі люди прикріплюють до свого одягу червоні стрічки.

Згідно зі статистикою Всесвітньої асоціації охорони здоров’я, на планеті живе 37 мільйонів чоловік (на 2017 рік), інфікованих вірусом імунодефіциту (ВІЛ), та кожен день ця цифра збільшується ще на 14-15 тисяч. Більшість ВІЛ-інфікованих — молоді люди у віці до 30 років. За останні 25 років від СНІДу померло близько 25 мільйонів чоловік.

Сьогодні, в третю неділю травня, люди у всьому світі згадують рідних, близьких, просто знайомих, які померли від СНІДу. Активісти руху проти поширення ВІЛ проводять лекції та інші просвітницькі заходи, спрямовані на те, щоб попередити людей про ризик інфікування і навчити їх уникати небезпеки. Також проводиться чимало пам’ятних і благодійних акцій по всьому світу.

Нагадаємо, щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

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ВИЧ, СНІД, Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу.
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