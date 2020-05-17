Понад 180 людей учора повернулись в Україну з США, Кіпру та Фінляндії

Новини України:Передає УНН із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

Упродовж доби аеропорт “Бориспіль” прийняв 3 пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів. В Україну повернулось понад 180 людей.

“Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ оформили 184 особи, які прибули літаками з Нью-Йорка, Ларнаки та Гельсінкі”, — йдеться у повідомленні.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття, додали прикордонники.

За даними пресслужби, усі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток “Дій вдома” та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок “Дій вдома”.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 21,6 тис. осіб.

Нагадаємо, 14 травня до України повернулося близько 600 людей.