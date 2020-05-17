Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій

Новини України:Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" та взяв участь у заходах до Дня пам'яті жертв політичних репресій.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" та взяв участь у заходах до Дня пам'яті жертв політичних репресій.

Як повідомляє в неділю прес-служба глави держави, Зеленський поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду і вшанував пам'ять жертв тоталітаризму біля центрального монумента меморіалу "Биківнянські могили".

Крім того, Зеленський поклав квіти до пам'ятного знаку польських поховань.

"Шокують колосальні масштаби злочинів і їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному ладу цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі", - заявив президент України.

Зеленський зазначив, що сучасні та майбутні покоління повинні зробити все для неповторення подібних злочинів.

"У незалежній демократичній Україні життя та здоров'я громадян завжди буде моїм безумовним пріоритетом", - зазначив глава держави.

У пам'ятних заходах також взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.