Скачать
Неділя, 17.05.2020
У Варшаві відбуваються антикарантинні страйки
У Варшаві відбуваються антикарантинні страйки
Українські полярники повернулись додому після зимівлі на станції "Академік Вернадський"
Українські полярники повернулись додому після зимівлі на станції "Академік Вернадський"
Голова UFC: "Ми відмінно провели три турніри. Головне – ніхто не заразився"
Голова UFC: "Ми відмінно провели три турніри. Головне – ніхто не заразився"
NASA опублікувало нові фото Юпітера
NASA опублікувало нові фото Юпітера

Українські полярники повернулись додому після зимівлі на станції "Академік Вернадський"

Українські полярники повернулись додому після зимівлі на станції "Академік Вернадський"
12:37 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

Полярники 24-ї Української антарктичної експедиції повернулися в Україну після майже 13 місяців роботи на станції “Академік Вернадський”. 

“Учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) повернулися в Україну. Вони прилетіли в аеропорт „Бориспіль“ сьогодні, 17 травня 2020 року, евакуаційним рейсом з Лісабону”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що разом з ними повернулися учасники сезонного загону, які працювали на станції 3 місяці.

“Ми хвилювалися, що в умовах суворих карантинних обмежень майже по всьому світу нам не вдасться швидко повернути наших полярників додому. Однак завдяки роботі команди НАНЦ, Посольств України в Чилі, Бразилії та Португалії це питання вдалося вирішити. Тоді як низка інших країн була змушена залишити свої експедиції на станціях аж до наступного року або ж законсервувати станції”, — зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Полярники вирушили зі станції “Академік Вернадський” ще 24 квітня. 2 травня, після перетину найбільш штормового місця планети — протоки Дрейка — учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Відтак через Сантьяго, Сан-Пауло, Лісабон повернулися в Україну.

Враховуючи затримку зимувального загону 25-ї УАЕ в дорозі з України в Антарктиду, перезмінка на “Вернадському” цього року тривала 2 місяці — чи не найдовше в історії стації.

Усі полярники, що прибули в Україну, встановили спеціальний додаток “Дій вдома” та перебуватимуть вдома на самоізоляції.

“І зимувальний, і сезонний загони блискуче впорались зі своїми завданнями. Отримані ними дані мають значну цінність не лише для української, але й для світової науки. Привезені зразки весь наступний рік оброблятимуться в багатьох лабораторіях університетів та академічних інститутів”, — розповів Євген Дикий.

Нагадуємо, на станції “Академік Вернадський” загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович. За попередньою інформацією, відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Академик Вернадский, Українські полярники, Повернулись додому, Зимівля.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії зафіксували найменшу кількість померлих від коронавірусу за два місяці
02 В Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій
03 У Москві від коронавірусу померли вже понад 1500 осіб
04 Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
05 Україну включили до Комітету з охорони здоров’я ЄС в якості спостерігача
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна попри пандемію продовжує перемовини з Туреччиною щодо ЗВТ
Україна попри пандемію продовжує перемовини з Туреччиною щодо ЗВТ
Австрія відкрила кордони з трьома країнами
Австрія відкрила кордони з трьома країнами
Київ обмежує в'їзд вантажівок
Київ обмежує в'їзд вантажівок
Пішов з життя американський комік – актор &quot;Американського пирога&quot;
Пішов з життя американський комік – актор "Американського пирога"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся