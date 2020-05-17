Українців закликали о 21:00 запалити вогник і вшанувати жертв геноциду кримських татар

Новини України:Про це повідомляє УНН із посилання на Мінреінтеграції.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликали сьогодні о 21:00 всіх підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою у знак вшануванні пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народ.

“76 років тому ніч з 17 на 18 травня мало не стала останньою сторінкою історії кримських татар. Корінний народ пережив одну з найстрашніших трагедій всіх часів і народів — депортацію. Протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар. Радянська влада доклала максимум зусиль, аби назавжди викреслити з історії Криму корінний народ”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зараз кримські татари, наче опинились у страшному минулому.

“Російська окупаційна „влада“ чинить тиск на корінний народ, переслідує, саджає в тюрми... Корінний народ знову вимушений покидати свої домівки через окупацію нащадками Сталіна у Кремлі Кримського півострова”, — додається у повідомленні.

Так, незважаючи на карантинні заходи Україна вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу — акції в онлайні влаштовують громадські активісти, Меджліс. Вони проходитимуть по всьому світі і, що важливо — в самому Криму: “Ми долучаємося до заклику Меджлісу і просимо всіх підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою, а о 21:00 сьогодні, 17 травня, запалити вогник пам’яті у своєму вікні”.

“Крим — це Україна, і час окупантів невдовзі мине...За вашу і нашу свободу!” — наголосив віце-прем‘єр-міністр України Олексій Резніков.

Нагадаємо, 14 травня у Севастополі відбулося засідання призовної комісії, під час якого було зазначено, що 20 травня очікується перша планова відправка призовників до збройних сил держави-окупанта. Призовна кампанія триватиме до 15 липня.