У МОЗ назвали нові правила роботи стоматологічних клінік

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

Стоматологічні клініки почали працювати у звичайному режимі, проте через пандемію COVID-19 необхідно дотримуватися спеціальних правил.

“У звичному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних правил”, — сказано у повідомленні.

Так, відвідувачі повинні записуватися заздалегідь та мати доступ до антисептиків та рідкого мила. Зазначається, що доступ супроводжуючих заборонений, крім супроводження дітей до 14 років, осіб з інвалідністю і похилого віку. Очікування відбувається поза приміщенням.

Працівники стоматологічних клінік повинні обов’язково міряти температуру перед початком робочого дня; записувати відвідувачів там, що між ним був інтервал не менше 15 хвилин; опитувати пацієнта під час запису та у день прийому; носити респіратори без клапану, герметичні окуляри, щиток та шапочку; робити прибирання після кожного пацієнта; прибрати рекламну продукцію, журнали та іграшки.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові правила роботи перукарень та салонів краси в умовах часткового виходу із карантину.