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Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 17 травня

Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 17 травня
17:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Понад 4,6 мільйона осіб уже інфікувалися коронавірусом у світі. В Україні кількість випадків хвороби COVID-19 перевищила 18 тисяч.

Коронавірус у світі - статистика

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції в низці країн продовжують діяти суворі карантинні обмеження.

Станом на ранок 17 травня у світі зафіксовано більш як 4,6 мільйона випадків зараження коронавірусом. За добу, зокрема, підтвердилося понад 90 тисяч нових епізодів інфікування.

Від початку пандемії від COVID-19 померло понад 311 тисяч людей. Водночас, одужали від коронавірусної хвороби майже 1,7 мільйона пацієнтів.

В Україні наразі підтверджено 18 291 випадок хвороби COVID-19. Кількість померлих від коронавірусу становить 514 людей. Водночас 5 116 пацієнтів одужали.

За минулу добу в Україні зафіксовано 433 нових випадків зараження та 17 смертей від коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що закриття метро допомогло стримати спалах коронавірусу в Україні.

Стоматологічні клініки почали працювати у звичайному режимі. У МОЗі перелічили правила роботи стоматологів під час карантину.

На сьогодні у столиці налічується вже 2 280 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Попередньої доби, зокрема, виявлено 59 нових інфікованих коронавірусом.

Всього у столиці на COVID-19 перехворіли 224 людини.

За добу в Збройних силах України зареєстровано один новий випадок зараження коронавірусною інфекцією.

Всього на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 38 військових.

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Статистика, Україна, Світ, Коронавірус, Covid-19, Інфіковані.
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