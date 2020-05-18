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Під стінами СБУ триває акція на підтримку активіста Стерненка

Під стінами СБУ триває акція на підтримку активіста Стерненка
09:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Учасники акції протесту в переважній більшості приходять у захисних масках, на заході відсутні плакати та прапори політичної символіки.

Під стінами головного слідчого управління СБУ у Києві проходить акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, якому, за словами самого активіста, сьогодні мають вручити підозру. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля управління в Аскольдовому провулку наразі перебувє понад сотня осіб, люди постійно прибувають. Поряд із управлінням СБУ чергує понад 30 правоохоронців.

Як зазначили напередодні організатори акції, мета протесту - висловити підтримку Сергію Стерненку, адже "на місці Сергія може опинитись будь-хто, хто не захоче віддати своє життя та здоров'я замовному тітушці".

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Як повідомляв Укрінформ, 14 травня активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок, 18 травня, для повідомлення про підозру.

Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Раніше фанатський рух WBC ультрас "Динамо" оприлюднив заяву про підтримку Стерненка і попередив про мобілізацію через можливе затримання екслідера одеського "Правого сектора".

6 травня оприлюднили свої заяви щодо ситуації навколо можливого ув’язнення Стерненка ще шість фанатських рухів України: ультрас "Волині", запорізького "Металурга" та інші. В цей же день у 9 містах України пройшли акції "Руки геть від Стерненка - маю право на захист".

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Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — також державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на громадського активіста .

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство в будь-якому разі пред'явить підозру активісту.

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СБУ, Акция, Активист, Стерненко.
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