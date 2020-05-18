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"Біофарма" починає проводити ІФА-тести донорів плазми, які перенесли COVID-19

"Біофарма" починає проводити ІФА-тести донорів плазми, які перенесли COVID-19
14:00 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Біофармацевтична компанія "Біофарма" розпочинає проводити ІФА-тести донорів плазми, котрі перенесли COVID-19, яку буде використано для розробки препарату для лікування цього захворювання.

"Біофарма" закупила 12 тис. ІФА-тестів виробництва компанії Roche і вже в понеділок на нашій апаратній базі ми почнемо тестувати донорів на наявність антитіл", - повідомив на своїй сторінці у Facebook співвласник компанії Костянтин Єфименко.

Він нагадав, що "Біофарма" розпочала збір плазми від донорів, які перенесли COVID-19.

"Уже заготовлено перші літри такої плазми, а наш колектив виконує складну роботу. Ми розуміли, що буде нелегко. Дуже нелегко", - написав він.

Єфименко зазначив, що кількість потенційних донорів дуже обмежена. Так, із 4700 одужалих (на момент публікації поста Єфименка - ІФ) в Україні 40% старше 60 років і не можуть бути донорами, 20% не можуть бути донорами за своїми показаннями. "Залишається 1800 осіб у великій, сорокамільйонній країні, яких потрібних знайти, причому не всіх, а добровольців, хто готовий стати донором", - пояснив він.

Як повідомлялося, "Біофарма" розпочала розробку гіперімунного імуноглобуліну на основі плазми людей, котрі перенесли COVID-19, цей препарат може бути ефективним для специфічного лікування COVID-19.

Розробка препарату здійснюється в рамках участі "Біофарми" в роботі Міжнародного альянсу компаній, що спеціалізуються на виробництві препаратів із плазми крові, до якого також входять Takeda і CSL, Octapharma, Biotest, BPL, LFB, Sanquin, GreenCros, ADMA Biologics. Заготівлю такої плазми проводять плазмоцентри в Сумах, Черкасах, Дніпрі, Харкові.

Також "Біофарма" розпочала клінічні дослідження з оцінки ефективності препарату "Біовен" виробництва ТОВ "Біофарма Плазма" в комплексній терапії пацієнтів із пневмонією, спричиненою коронавірусною інфекцією COVID-19/SARS-CoV-2.

Biopharma - українська біотехнологічна компанія, єдиний завод у Східній Європі, який має сучасні технології, виробляє і розробляє препарати з донорської плазми вже майже 50 років.

Компанія зосереджена на забезпеченні ліками України й за контрактним принципом постачає свою продукцію до більше ніж 30 країн світу. Восени 2019 року Biopharma перенесла своє виробництво в новий науково-виробничий комплекс у Білій Церкві.

Компанія розвиває мережу власних плазмоцентрів. Нині вони працюють у Сумах, Шостці, Конотопі, Черкасах, Дніпрі та Харкові.

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Биофарма, Covid-19, ІФА-тести, Біофармацевтична компанія.
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