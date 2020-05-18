МОЗ проведе громадське обговорення щодо послаблення карантину

Новини України:Міністерство охорони здоров’я опублікувало розпорядження головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину.

Документ оприлюднений на сайті МОЗ.

Зазначається, що розроблені тимчасові рекомендаціиї стостуються проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування; роботи закладів дошкільної освіти, готелів, деяких закладів фізичної культури та спорту; а також перевезення пасажирів автотранспортом.

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 18:00 19 травня 2020 року на [email protected]

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.