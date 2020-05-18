МОЗ проведе громадське обговорення щодо послаблення карантину

Документ оприлюднений на сайті МОЗ.
Зазначається, що розроблені тимчасові рекомендаціиї стостуються проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування; роботи закладів дошкільної освіти, готелів, деяких закладів фізичної культури та спорту; а також перевезення пасажирів автотранспортом.
Зауваження та пропозиції можна надсилати до 18:00 19 травня 2020 року на [email protected]
Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.
24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.
Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.
Наразі карантин продовжено до 22 травня.