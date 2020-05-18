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Понеділок, 18.05.2020
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 18 травня
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Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 18 травня

Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 18 травня
17:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Остання інформація про поширення COVID-19 в Україні та світі.

Коронавірус у світі - статистика

Число хворих на коронавірус у світі наближається до позначки в п'ять мільйонів осіб, також зростає кількість жертв цього захворювання. Попри це, багато країн, в тому числі і Україна, поступово виходять з карантину і намагаються повертатися до колишнього життя.

Останні новини та події в Україні, пов'язані з пандемією коронавірусу, читайте нижче.

Станом на ранок 18 травня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі перевищує 315 тисяч осіб. Водночас, видужали 1 733 963 людини.

Всього в світі близько 4,7 мільйона інфікованих. Найбільше в світі смертей зафіксовано у США – 80 397 осіб, у Великобританії – 34 716, Італії – 31 908, Франції – 28 111 і в Іспанії – 27 563. У Китаї в загальному – 4638.

В Україні, за останньою інформацією МОЗ, зафіксовано 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 осіб (+21 за добу) померли, 5276 (+ за добу 160) пацієнтів видужали.

Таким чином, добове число нових підтверджених випадків зменшилося в порівнянні з даними за попередні дні.

Як повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, в Україні найбільше захворівших на COVID-19 та летальних випадків від цієї хвороби серед людей старше 60-ти років, понад дві третини з яких мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень та ін.

За минулу добу коронавірус підтвердили у 41 жителя Києва, одна людина померла. Загалом, станом на сьогодні в столиці вже 2 тис. 321 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Усього на цей час 49 летальних випадків.

Тим часом, з 22 травня в столиці планується відновити роботу громадського транспорту, а також низки об'єктів, у тому числі - спортивних залів та фітнес-центрів, окрім басейнів. Можуть відкритися і промислові ринки й великі магазини площею до 1 000 кв. м.

У МОЗ озвучили перелік епідемічних показників для пом’якшення карантину. Зокрема, серед епідемічних показників для пом’якшення карантину розглядається: захворюваність та кількість тестувань на 100 тис. населення, завантаженість лікарень хворими на COVID-19 та, можливо, буде доданий «коефіцієнт приросту» інфікованих коронавірусом.

У МОЗ заявляють, що в Україні проведення масових заходів буде відновлюватися на останніх етапах виходу з карантину і після стабілізації епідемічної ситуації.

Разом із тим, МОЗ дозволить відкрити пляжний сезон в Україні, оскільки морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випроміненням знищує збудник коронавірусної хвороби. І хоча в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно. У зв'язку, головний санлікар Віктор Ляшко озвучив умови для відвідування пляжів в умовах пандемії COVID-19.

Також, в МОЗ опублікували пропозиції щодо організації протиепідемічних заходів в період карантину під час проведення ЗНО, єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи дитсадків.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що місцевій владі треба дозволити відкривати громадський транспорт, де є можливість дотримання протиепідемічних правил безпеки. Утім, за словами голови МОЗ, ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що столиця готова з 25 травня відновити роботу метрополітену, але чекає на відповідне рішення Кабінету міністрів України. Також Кличко повідомив про відновлення роботи в Києві наземного транспорту з 22 травня. Утім, мова йде про комунальний транспорт, а не приватний - маршрутки.

Тим часом, у МОЗ підготували проект рекомендацій для працівників громадського автотранспорту щодо відновлення перевезень під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину.

62 країни, серед яких Росія, ПАР, Великобританія, Індонезія, Японія, Південна Корея, Туреччина, підтримали пропозицію Австралії та Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування джерел походження та масового поширення коронавірусу.

Ініціатива Австралії та ЄС знайшла широкий відгук напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відкривається в понеділок в Женеві.

В Ізраїльському інституті біологічних досліджень в Нес-Ціон завершилися клінічні випробування вакцини від коронавірусу на гризунах.

Під час дослідження 50% тварин отримали медикамент, а потім всі гризуни були інфіковані. В результаті щеплені тварини залишилися здоровими, а нещеплені заразилися коронавірусом.

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Статистика, Світ, Коронавірус, Інфіковані.
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