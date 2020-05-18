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Зеленський підпише указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят

Зеленський підпише указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят
17:04 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав у понеділок на зустрічі з представниками кримськотатарського народу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.

Повідомляється, що на цій зустрічі Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам і Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.

Відзначимо, сьогодні, 18 травня, в Україні траурний День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, присвячений пам'яті загиблим під час депортації в 1944 році. Президент Володимир Зеленський підкреслила, що настане той день, коли кримські татари і українці зможуть повернутися додому на півострів після завершення його окупації Росією.

Низка міжнародних партнерів України, в тому числі США, виступила з вимогами від Росії негайно повернути повний контроль над Кримом. Крім того, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін нагадала, що зобов'язання США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишаються непохитними.

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Все по темі:

Ураза-Байрам, Зеленский, Курбан-байрам, Кримськотатарський народ, Державні свята, Підпише указ.
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