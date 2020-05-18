МОН закликає уряд відкрити заклади освіти

Новини України:Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний під час онлайн-трансляції у Facebook, передає УНН.

Міністерство освіти та науки закликає уряд відкрити заклади освіти для проведення певних заходів.

“Ми в міністерстві ще з минулого тижня розробили наші пропозиції змін до 211 постанови. Вони надіслані колегам по уряду, до Головного санітарного лікаря, до МОЗ, де ми просимо, враховуючи всі звернення закладів не лише нашої сфери управління але і міністерства культури, щоб ми відкрили відвідування закладів освіти, в тому числі вищої освіти та фахової... для проведення певних заходів”, — сказав Стадний.

З його слів, зокрема це стосується підготовки до дипломної роботи, проведення лабораторних робіт, тренажерних зайнять, проведення атестації, де це неможливо зробити дистанційно.

“Ці наші пропозиції зараз розглядають в МОЗ, найближчим часом ми поінформуємо про результати розгляду”, — додав заступник міністра.

Я повідомляв УНН, раніше МОН надало закладам освіти рекомендації щодо дистанційного проведення сесій та атестацій.