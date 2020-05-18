Скачать
Понеділок, 18.05.2020
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 18 травня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 18 травня
МОН закликає уряд відкрити заклади освіти
МОН закликає уряд відкрити заклади освіти
Бріггс оголосив про бій з Тайсоном
Бріггс оголосив про бій з Тайсоном
Netflix створив курйозну комедію про Євробачення
Netflix створив курйозну комедію про Євробачення

МОН закликає уряд відкрити заклади освіти

МОН закликає уряд відкрити заклади освіти
17:04 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний під час онлайн-трансляції у Facebook, передає УНН.

 Міністерство освіти та науки закликає уряд відкрити заклади освіти для проведення певних заходів. 

“Ми в міністерстві ще з минулого тижня розробили наші пропозиції змін до 211 постанови. Вони надіслані колегам по уряду, до Головного санітарного лікаря, до МОЗ, де ми просимо, враховуючи всі звернення закладів не лише нашої сфери управління але і міністерства культури, щоб ми відкрили відвідування закладів освіти, в тому числі вищої освіти та фахової... для проведення певних заходів”, — сказав Стадний.

З його слів, зокрема це стосується підготовки до дипломної роботи, проведення лабораторних робіт, тренажерних зайнять, проведення атестації, де це неможливо зробити дистанційно.

“Ці наші пропозиції зараз розглядають в МОЗ, найближчим часом ми поінформуємо про результати розгляду”, — додав заступник міністра.

Я повідомляв УНН, раніше МОН надало закладам освіти рекомендації щодо дистанційного проведення сесій та атестацій.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кабмин, МОН, Карантин, Уряд, Заклади освіти, Відкриті, Закликало.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга
02 Венгер прокоментував "футбол без глядачів"
03 Astralis стала чемпіоном ESL One: Road to Rio
04 У Китаї озвучили можливу причину смерті свого посла в Ізраїлі
05 Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд пропонує проводити ЗНО в масках та з температурним скринінгом
Уряд пропонує проводити ЗНО в масках та з температурним скринінгом
Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
В Україні створили держпідприємство &quot;Реінтеграція і відновлення&quot;
В Україні створили держпідприємство "Реінтеграція і відновлення"
Помер актор Мішель Пікколі
Помер актор Мішель Пікколі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся